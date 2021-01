Bachlinger schafft es erstmals in den Weltcup

Nachdem Bachlinger am vergangenen Wochenende in Lahti (Fin) als 51. noch hauchdünn an der Qualifikation für den Hauptbewerb gescheitert war, schaffte er es am Freitag in Willingen unter die Top-50. Mit Nummer 2 gestartet, flog der Bregenzerwälder auf 138 Meter. Nachdem in weiterer Folge fünf Konkurrenten hinter dem Ländle-Adler zurückblieben, durfte er sich über den Finaleinzug freuen. Aktuell läuft die Willingen-Quali noch.