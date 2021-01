Diese Biokraftstoffe können das Klima retten

Trinkbares Abwasser

In Pilotanlagen in den Vereinigten Staaten wird aus Abfällen heute schon Wasserstoff gewonnen. Aus 24 Tonnen Abfällen wird eine Tonne H2. Nordamerika könnte mit Wasserstoff, der aus dem landeseigenen Müll erzeugt wird, 90 Prozent seines Kraftstoffbedarfs decken. Der dann eben für 90 Prozent weniger Schadstoffe sorgt, „das, was dann aus dem Auspuff von Brennstoffzellen-Fahrzeugen tropft, können Sie ohne Bedenken trinken“, so Kindler. Noch ist die Wasserstoffgewinnung auf diese Weise eher teuer und daher noch nicht rentabel. Doch rechnet sie sich, wenn die Verfahren und Anlagen effizienter und außerdem die Kosten für die Müllbeseitigung berücksichtigt werden.