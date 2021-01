Anteil neuer E-Pkw hat sich verdoppelt

Während im Vorjahr in der Steiermark die Anzahl der neuzugelassenen Diesel-Pkw um 26 Prozent auf 11.922 gesunken ist und jene der Benzin-Pkw sogar um 33 Prozent, ist die Zahl der neuen E-Pkw laut VCÖ um 52 Prozent auf 2082 gestiegen. Damit wurden das erste Mal in der Steiermark mehr als 2000 E-Pkw neu zugelassen. Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen hat sich von 3,2 auf 6,2 Prozent verdoppelt. Dass dieser Bereich in der Steiermark nun in Fahrt kommt, zeigt auch der Mehrjahresvergleich: Gegenüber dem Jahr 2015 hat sich die Anzahl der neuen E-Autos verzehnfacht.