Arboretum & Lehrpfad: Alles dreht sich ums Holz

Schon in früheren Jahrhunderten, wie auch heute, spielte und spielt das Holz eine zentrale Rolle in der waldreichen Gegend. Davon zeugen nicht nur die vielen uralten hölzernen Bauernhäuser, sondern auch das „Arboretum“, ein begehbarer Garten neben dem Kulturhaus, in dem viele bekannte und auch seltene heimische Baumarten besichtigt werden können. Hier ist auch der Ausgangs- und Endpunkt des rund sechs Kilometer langen Gnesauer Holzkulturlehrpfades mit Wissenswertem über die heimischen Holzarten und deren Einsatzmöglichkeiten.