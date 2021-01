Stadt-Mitarbeiter bekamen bereits Serum

Die Stadt Salzburg arbeitet derzeit an einem wöchentlichen Test-Angebot für die eigene Mitarbeiter. An speziell eingerichteten Stationen soll letztlich auch geimpft werden. Einzelne Mitarbeiter kamen bereits in den Genuss vorzeitiger Impfungen: Sie wurden mit übrig gebliebenen Dosen aus den Seniorenheimen bedient.