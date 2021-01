Drei Männer stahlen Parfums und Rasierklingen

Heute, Samstag, waren diese Täter wohl fleißig: Sie stahlen nicht nur mehrere hochpreisige Parfums im Wert von mehreren hundert Euro in Villach, sondern gingen auch in der Landeshauptstadt auf Diebestour. In Klagenfurt entwendeten die drei Männer Parfums und Rasierklingen aus zwei Drogerieketten-Filialen.