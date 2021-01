Betrügerin auf Facebook-Seite von Polizei aktiv

Betrug mit Strom

Weitaus geschickter gehen Anlagebetrüger vor, die im Vorjahr in Oberösterreich bei 52 angezeigten Angriffen mehr als zweieinhalb Millionen Euro abgeschöpft hatten – zuletzt bei einem Unternehmer in Wels-Land 880.000 €, die er investierte. Am Telefon sind aktuell auch Betrüger in OÖ unterwegs. Die einen geben sich als Mitarbeiter der Energie AG aus und bieten angeblich günstigen Ökostrom an. Dabei werden dann Bankdaten abgefragt. „Das würde keiner unserer Mitarbeiter machen“, warnt man bei der Energie AG.