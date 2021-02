Neue Laufräder im Kraftwerk für mehr Strom

Neuer Generator, neue Leittechnik und neue Laufräder: Die Generalsanierung des Kraftwerks St. Pantaleons, das von der Ennskraftwerke AG betrieben wird, startete im Herbst und wird im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. Das Kraftwerk, das seit dem Jahr 1965 in Betrieb ist, will nach Abschluss dieser Runderneuerung für 1200 Haushalte mehr Strom erzeugen. Die Ennskraft investiert in das Sanierungsprojekt rund 20 Millionen Euro.