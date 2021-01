Craftbeer: Dieses Bier heißt wie der Lindwurm!

Name von Lindwurmzeichnung

Bislang wird der Gerstensaft, der seinen Namen übrigens von einer Lindwurmzeichnung von Waltls Tochter hat, in einem Wintergarten hinter dem Klagenfurter Flughafen hergestellt. „Bei größeren Chargen mieten wir uns aber beim Gelterbräu in Goggerwenig ein.“