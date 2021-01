An Heizung hantiert: Mit Auto Mauer touchiert

In einer Kurve der Feldkirchner Straße in Klagenfurt kam ein 21-jähriger Autolenker aus Feldkirchen am Montag ins Schleudern, denn er hatte beim Hantieren an der Heizung die Kurve übersehen. Beim Versuch, einzulenken, touchierte er eine Steinmauer und in weiterer Folge einen entgegenkommenden Wagen.