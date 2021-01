Gedränge im Schulbus ist nach Lockdown beendet

Die Schulbus-Linie 769 in Richtung Waidhofen an der Thaya platzte seit vergangenem Herbst trotz mehrerer ähnlicher Kursführungen in der Früh aus allen Nähten. Über eine „untragbare Situation“ klagten betroffene Schüler und Eltern, ebenso manche Busfahrer. Jetzt gibt es eine Lösung für die Zeit nach dem Lockdown.