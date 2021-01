Wick-Erbstücke werden ab einem Euro angeboten

Ab einem Euro geht’s los

Das Wick-Erbe wurde dabei auf 2890 Positionen aufgeteilt. Allein die Verwaltung des Traditionsunternehmens wurde in 490 Stücke filetiert. Da werden Putzmittel, Kopierer, Mistkübel, Regale, Laptops, Schreibtische und Sesseln angeboten. Niedrigster Betrag, mit dem die Auktion beginnt? Ein Euro... Für Blematl sind wichtige Brocken in der Produktion schon weg: „Hier lief es vor allem in der Holzbearbeitung sehr gut.“