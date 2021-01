„Nur das Impfen bringt uns aus Misere“

Gleich einmal vorweg: Im Burgenland wurde vergangenen Freitag mit dem Impfen begonnen. Pro Woche wird das Burgenland 2000 Impfdosen bekommen. „Wenn das so bleibt, können wir bis Ende Jänner etwa 4500 Burgenländer impfen“, so Schneemann. Die Strategie fürs Burgenland steht auf jeden Fall. Begonnen wurde in den Altenwohn- und Pflegeheimen. Danach sollen Menschen in Gesundheitsberufen geimpft werden. An dritter Stelle stehen Burgenlander, die 80 Jahre oder älter sind und Hochrisikopatienten. Wie schnell wie viele Burgenländer ihre Impfung bekommen, liegt daran, wie viele Impfdosen das Land vom Bund bekommt und natürlich auch an der Impfbereitschaft der Menschen. Wer sich den Impfstoff verabreichen lassen möchte, kann sich ab nächster Woche in einem Online-Vormerksystem eintragen. Auch eine Informationsbroschüre des Landes wird ab kommender Woche an alle burgenländischen Haushalte versandt. Mehr Informationen gibt es auf burgenland.at.