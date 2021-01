Ertapptes Einbrecher-Duo ist 13 und 14 Jahre alt

Ein 14-jähriger rumänischer Staatsbürger sowie sein 13-jähriger deutscher Freund, beide aus dem Bezirk Gmunden, versuchten in der Nacht zum 4. Jänner 2021 eine Trafik und die Zigarettenautomaten in Laakirchen aufzubrechen. Aufgrund der Videoaufzeichnungen konnte die Polizei am 5. Jänner 2021 gegen 10.20 Uhr den 13-Jährigen, der zu Fuß in der Stifterstraße unterwegs war, wiedererkennen.