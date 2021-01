Hans-Peter Martin: Aus Anstand auf Abstand

Auch andere Länder befinden sich im Lockdown. Funktioniert es in Österreich besonders schlecht?

Beruflich bin ich quer durch Westeuropa unterwegs. Nirgendwo wurden die Corona-Regeln so verlacht wie in Vorarlberg, das sich ja als „subres Ländle“ bezeichnet. Auf diese „Sauberkeit“ folgten die Rekordwerte bei der 7-Tages-Inzidenz. Rücksichtnahme wird oft als Schwäche ausgelegt. Diese Überheblichkeit hat in der Gemeinde, in der ich lebe, zwei Menschenleben ausgelöscht. Alle Verantwortlichen sind da gefordert.