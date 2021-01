Zuversichtlich trotz längerem Lockdown

Die Wirte hingegen hätten alle Auflagen ernst genommen, Hygienekonzepte umgesetzt und im Bedarfsfall jene vor die Tür gesetzt, die sich nicht an die Spielregeln halten. Auch sei 22 Uhr viel zu früh für eine Sperrstunde gewesen. „Wer um 20 Uhr zum Essen geht, sitzt länger als zwei Stunden gemütlich zusammen. Und wer um 22 Uhr das Lokal verlassen muss, geht nicht nach Hause. Ab 24 Uhr hingegen hätte in der Regel jeder genug und würde den Heimweg antreten.“ Bestätigt sieht sich der Gastwirt in seiner These durch die Zahlen, die Mitte/Ende Oktober, eben nach Einführung der Sperrstunde, nochmals in schwindelerregende Höhen rauschten.