Zur Sozial-Betreuerin im zweiten Bildungsweg

240-stündiges Praktikum

Sabine Riedl arbeitete während ihres 240-stündigen Praktikums in St. Pius in einer Wohngruppe für Menschen mit Beeinträchtigungen mit erhöhtem Pflegebedarf. Fünf Bewohnerinnen und ein Bewohner ab 60 Jahren werden hier 24 Stunden am Tag betreut. Vor allem die Wochenenddienste haben Riedl gefallen: „Da war alles sehr ruhig und es war möglich, mit den Bewohnern in die Bibliothek zu gehen oder mit Rollstuhlfahrern einen Spaziergang zu machen. Ich habe gelernt, dass der Mensch durch offenes, liebevolles Zugehen und eine gute Alltagsgestaltung besser zu betreuen ist.“