„Schneeballschlacht“ gegen brennenden Christbaum

Feueralarm am späten Freitagabend im Tiroler Ötztal! In einem Wohnhaus in Sölden geriet vermutlich aufgrund eines Sternspritzers ein Christbaum in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich folglich auf die Wohnzimmer-Einrichtung aus. Bis zum Eintreffen der Florianijünger konnten die Polizei und ein Passant einige Feuerstellen unter Kontrolle halten, indem sie Schnee durch die offene Terrassentür warfen.