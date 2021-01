Die „Prinzessin“ hilft mit

Eingesetzt war Fabian in der Teststation im Allsport Eisenstadt. „Ein super Team“, sagt die junge Frau. Am ersten Tag nur für die Auswertung der Proben zuständig, traute sie sich später bereits selbst Abstriche zu nehmen. „Ich habe zuerst bei einer Kollegin probiert wie das geht“, meint die Weinprinzessin. In den vier Tagen ihres Einsatzes nahm sie schließlich rund 500 Abstriche vor. Das bedeutete aber auch, dass sie fast durchgehend Schutzmaske, -brille und -anzug tragen musste. „Es ist sehr warm in der Schutzkleidung und man sieht aus wie ein Pinguin“, schmunzelt Fabian. Durch diese „Verpackung“ dürften zudem nur wenige Testteilnehmer mitbekommen haben, dass gerade die Weinprinzessin vor ihnen steht. Auch bei den zweiten Massentests ab 13. Jänner wird Fabian wieder dabei sein. „Ich habe mich schon gemeldet“, sagt sie. Zwar werden es wieder lange Tage für sie werden. „Aber für die Allgemeinheit macht man das gerne.“