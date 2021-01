Weitere Ermittlungen in „Causa Wirtschaftsschulen“

Interessant in diesem Zusammenhang ist vor allem Letzteres: Demnach werden also nicht nur die von der Finanzstrafbehörde beanstandeten Missstände verfolgt, sondern auch der zweckentfremdete Einsatz von Fördergeldern - laut Informationen der „Krone Vorarlberg“ geht es dabei um EU-Gelder in Höhe von rund 100.000 Euro. Im Zentrum der Erhebungen steht aber nach wie vor der Vorwurf, dass die Verantwortlichen - Zadic verweist auf drei tatverdächtigen Personen - die Einnahmen aus sogenannten „Praxiseinsätzen“ unrechtmäßig über einen privatrechtlichen Verein abgerechnet und somit dem Bund entzogen hätten.