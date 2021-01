Ski und Corona: „Wie sollen wir kontrollieren?“

Sonnenschein am letzten Tag des Jahres: Auch zu Silvester zog es viele Salzburger in die Skigebiete. Die Parkplätze vor den Talstationen waren vielerorts gut gefüllt, gröbere Wartezeiten vor den Liften gab es nicht. „Wir hatten Stand mittags gut 7000 Personen. Damit kann man zufrieden sein – obwohl wir mit einem noch größeren Ansturm am Morgen gerechnet hätten“, bilanzierte etwa Wolfgang Hettegger, Geschäftsführer des SnowSpace Flachau.