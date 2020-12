Steirische KPÖ hat die Spendierhosen an

Krise befeuert Not der Menschen

Der legendäre Ernest Kaltenegger hat diese Tradition 1998 eingeführt - seitdem wurden bedürftige Steirer mit mehr als 2,5 Millionen Euro unterstützt. Heuer kamen allein Kahr, Krotzer und Landtags-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler auf knapp 168.000 Euro mit denen sie 1577 Steirern in Not geholfen haben. „Durch die Corona-Krise haben sich heuer so viele Menschen wie noch nie an uns gewandt. Unsere Hilfe ist unbürokratisch und schnell“, sagt Kahr. Um die Kosten der Krise abzufedern, fordert die KPÖ einmal mehr die Einführung einer „Reichensteuer“.