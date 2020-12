„Fraglich, wann‘s nach dem Lockdown losgehen kann“

Wir wissen nicht, wann wir wieder aufsperren können. Im ersten Lockdown war es so, dass zuerst die Gastronomie wieder öffnen durfte und zwei Wochen später dann die Hotellerie. Ich glaube, dass es diesmal auch so kommen wird. Aber wann das konkret sein wird, weiß derzeit noch keiner", sagt Iris Gössweiner, die das Hotel Sperlhof in Windischgarsten betreibt.