Betagtes Ehepaar tot in Wohnhaus gefunden

Ein betagtes Ehepaar (83 und 78) ist am Montag tot in seinem Haus in Steinbach an der Steyr gefunden worden. Ein Taxilenker hatte die Leichen der beiden Rentner entdeckt. Er sollte die Frau zurück ins Pflegeheim bringen. Bei der Tat dürfte es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt haben.