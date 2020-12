Seniorinnen wollen auch in der Pension arbeiten

Nicht jeder träumt von der Pension: Doris Mandel hat für ihre Masterarbeit an der FH OÖ in Linz 194 Arbeitnehmerinnen ab 55 Jahren aus oö. Betrieben befragt. 39 Prozent können sich vorstellen, auch in der Pension beruflich tätig zu sein. Mandel gründete daraufhin eine Vermittlungsagentur für ältere Fachkräfte.