Innviertler raste mit mehr als 200 km/h zur Piste

Am 26. Dezember 2020 konnte ein 23-jähriger Lenker von einer Zivilstreife aus dem Verkehr gezogen werden. Der Oberösterreicher fuhr mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 208 km/h. Der Lenker wurde bei der Kontrollstelle Kuchl angehalten. Der 23-Jährige gab als Rechtfertigung an, dass er am Weg zum Schifahren sei.