Erhebliche Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

Wintersportler aufgepasst! In Tirol hat bereits am Heiligen Abend an exponierten Stellen erhebliche Lawinengefahr geherrscht, am Christtag wurde auch in Vorarlberg die Lawinengefahr auf Stufe 3 erhöht. Maßgeblich sind der Neuschnee und Triebschneeansammlungen im Verlauf des Tages, erläuterten die Lawinenwarndienste der beiden westlichsten Bundesländer.