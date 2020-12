Ärztemangel an Feiertagen: Covid-Visite hilft aus

Wer in Moosburg, Krumpendorf, St. Jakob im Rosental oder Oberdrauburg zwischen Heiligabend und dem 27. Dezember erkrankt, hat keine guten Karten. In diesen und mehreren anderen Gemeinden gibt es nämlich an allen vier Tagen keinen hausärztlichen Bereitschaftsdienst. Einige Sprengel in Ober- und Unterkärnten können rund um Weihnachten offenbar gar nicht besetzt werden.