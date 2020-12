Van der Bellen: „Kopf hoch und nicht verzweifeln!“

„Krone“: Herr Bundespräsident, viele Österreicher pflegen oft seit Jahrzehnten gerade zu Weihnachten Traditionen, die in der Familie von einer Generation an die andere weitergegeben werden. Der stets gleiche Ablauf des Heiligen Abends und der Feiertage als garantierter Faktor - das hat für viele einen hohen Wert. Heuer ist alles plötzlich ganz anders, weil die Pandemie auch diese Oase der Stabilität ins Wanken bringt.

Alexander Van der Bellen: Stimmt, wir haben uns auf unseren engsten Familienkreis beschränkt, wir werden in den kommenden Tagen viel telefonieren oder vielleicht im Haushalt eine Videokonferenz machen, aber das Wichtigste ist doch: gsund bleiben, den Gefahren jetzt aus dem Weg gehen. Erinnern wir uns daran, woran wir uns schon gewöhnt haben. Zu Beginn der Krise hat kein Mensch - mich eingeschlossen - erwartet, dass Impfungen schon Ende des Jahres möglich sein werden. Also bemühen wir uns, neben allen Unannehmlichkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, auch die paar wirklich erstaunlich positiven Dinge zu sehen. Damit will ich nicht leugnen, dass es manche krankheitsmäßig schwer erwischt hat, dass die Todeszahlen nach wie vor viel zu hoch sind. Viele Menschen fürchten um ihre Arbeitsplätze, und die Wirtschaftssituation wird erst 2021/2022 wieder so hochgehen, dass wir an das Niveau von 2019 anschließen können. Also: Zuversicht ja, aber wir müssen noch geduldig sein und jetzt für den kommenden dritten Lockdown noch mal die Zähne zusammenbeißen.