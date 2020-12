Im Schatten der ÖVP: Tirols Grüne im Abwärtstrend

Kritische Stimmen in eigenen Reihen

Auch beim Durchsetzungsvermögen in der Regierung ist die Mehrheit (58 %) der Ansicht, dass sich die Grünen nicht durchsetzen können. „Selbst in den eigenen Reihen der Grün-Wähler gibt es viele kritische Stimmen dem Durchsetzungsvermögen der Grünen gegenüber“, sagt IMAD-Chefin Barbara Ravanelli. Vor allem hinsichtlich der Kernwähler könnte das für die Grünen in Zukunft schwierig werden, - wenn diese das Gefühl bekommen, dass Ideale verraten werden, um an der Macht zu bleiben: „Wer einmal da oben sitzt, winkt vieles durch, um diese Position halten zu können“, weiß Traweger, „Machterhalt ist kein guter politischer Berater“.