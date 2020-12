Polizist niedergestochen: Angreifer schweigt

Nach der Messerattacke auf zwei Uniformierte am frühen Dienstag in einer Marktgemeinde im Bezirk Gmünd im Waldviertel schweigt der Beschuldigte. Der 45-Jährige habe im Beisein seines Rechtsanwalts keine Angaben gemacht, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.