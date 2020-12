Drei Kinder nach Brand im Spital

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Mittwoch in einem Mehrparteienhaus in Tribuswinkel im Bezirk Baden ab. Eine fünfköpfige Familie dürfte abends vergessen haben, die Kerzen des Adventkranzes auszublasen. Dieser fing Feuer und setzte die Küche in Brand. Die Eltern und ihre Kinder mussten ins Spital.