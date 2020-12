Stadt beschließt „goldene“ Bäume für drei Straßen

„1000 neue Bäume für Linz“

Rückblick: Im Sommer 2019 wurde im Linzer Gemeinderat als zentraler Bestandteil der städtischen Klimastrategie das Projekt „1000 neue Bäume für Linz“ beschlossen. Nach einer Bestandsanalyse wurde in einem Masterplan festgelegt, in welchen Straßen und an welchen Plätzen Maßnahmen für Beschattung und Abkühlung durch Bäume sinnvoll umsetzbar wäre. Daraufhin wurde die Detailplanung für elf Straßen beschlossen. Die Kosten allein dafür: 400.000 Euro.