Situation in den steirischen Heimen spitzt sich zu

Besonders viele Tote in steirischen HeimenBesonders betroffen sind die älteren Steirerinnen und Steirer - und dabei nehmen die 223 Pflegeheime des Landes natürlich eine Schlüsselrolle ein. Allerdings tauchen hier quasi im Wochentakt neue Cluster auf - zuletzt in einem Heim in Deutschlandsberg und in einem in Lannach. „Bekanntlich ist die steirische Struktur viel zu pflegeheimlastig, gleichzeitig gibt in keinem anderen Bundesland so wenig mobile Pflege und Unterstützungsangebote. Das erweist sich gerade in der Krise als besonders dramatisch für alle Betroffenen“, kritisiert hier die Grüne-Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl.