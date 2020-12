Post-Zusteller liefern täglich 170.000 Packerl aus

Weihnachten ist für die Paketzusteller der Post immer eine stressige Zeit. Auch das Christkind kauft gerne online ein. Corona-bedingte Geschäftsschließungen im Lockdown haben die Paketflut noch einmal in die Höhe getrieben. „Im Dezember werden wir fast 3,6 Millionen Pakete nur in Oberösterreich zuzustellen - das ist ein Plus von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Post-Sprecher Markus Leitgeb. Die Zusteller sind fast rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, unterwegs. Bis morgen wird ausgeliefert.