Mehr als 15.000 Anmeldungen für Weihnachtstest

Steyr öffnet Teststraße

Die Stadt Steyr öffnet von 22. bis 25. Dezember in der Stadthalle an der Kaserngasse eine Teststraße. „Wir wollen allen Steyrern eine Test-Möglichkeit direkt vor der Haustür bieten“, so Bürgermeister Gerald Hackl. Eine Anmeldung ist ab heute 12 Uhr unter 0800/50 01 78 möglich. Der Standort in Wels war noch nicht bekannt. Auch bei den fünf bekannten Standorten werden die Kapazitäten erhöht.