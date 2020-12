„Unsere Post-Mitarbeiter leisten Übermenschliches“

Schon in den vergangenen Wochen hat Mähr darauf aufmerksam gemacht, dass die Unmenge an Paketen zu prekären Arbeitsverhältnissen bei der Post geführt hat. Daraufhin gab es ein Gespräch zwischen der Gewerkschaft und Post-Generaldirektor Georg Pölzl. „Es wurde eine gute Gesprächsbasis gefunden, und ich baue darauf auf, dass entsprechend reagiert wird, um eine derartige Überforderung der Mitarbeitenden in Zukunft zu vermeiden,“ erklärt Mähr.