Frontaler Pkw-Crash: Lenker und Insassen verletzt

Auch Kinder im Auto

Bei dem Unfall wurden beide Lenker sowie die Frau und die beiden Töchter des 36-Jährigen, welche mitgefahren waren, verletzt. Der 80-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber in das BKH Kufstein geflogen werden, die anderen Verletzten wurden von der Rettung in das BKH St. Johann gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.