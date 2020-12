Zahl der Straftaten an Tiroler Bahnhöfen nimmt zu!

Gemeint sind damit etwa sexuelle Belästigungen, aber auch öffentliche geschlechtliche Handlungen. Bundesweit gab es an Bahnhöfen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an den Haltestellen im Jahr 2018 in Summe 16.004 Straftaten, ein Jahr darauf 18.477 und heuer im ersten Halbjahr waren es bereits 11.141 Fälle.