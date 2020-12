Christbaum-Diebe sorgen in St. Pölten für Ärger

Irgendwann in dieser stillen Adventnacht waren die Diebe trotz Corona-Lockdowns bei dem Verkaufsstand vorgefahren, hatten den Zaun um das Areal aufgezwickt und sich ungeniert an den strammsten Fichten und den zierlichen Tannen bedient. Das Fehlen der Christbäume wurde erst am nächsten Morgen vom Besitzer entdeckt - da war die Mitglieder der Bande aber längst über alle Berge.