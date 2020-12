Impfstoff gegen Covid wird nicht frei wählbar sein

Phase 2 für Risikopatienten

In der Phase 2 ab Februar kommen Risikopersonen, sowie Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur dran. Hier werden Hausärzte eingebunden. In Phase 3 ab April soll Impfstoff für die breite Bevölkerung da sein. Die Impfung soll bei Ärzten und in Form von lokalen Impfstellen angeboten werden.