Wenn die Natur dem Handel nicht gehorcht

Lieber verschenken, als Bittsteller zu sein

Kopp könne einfach nicht verstehen, warum man der Natur vorschreiben will, wie die Produkte zu wachsen haben: „Wieso müssen sie so rund sein wie die aus Ägypten oder Spanien? Warum nicht länglich?“ Zumal in anderen Supermärkten durchaus bizarre Formen zu entdecken sind. „Lieber verschenke ich die gesamte Ernte, als Bittsteller zu sein“, sagt Kopp erhobenen Hauptes. So stehen ab Montag Säcke mit gratis Süßkartoffeln für jeden in den SB-Läden in Haiming, Silz, Ötztal Bahnhof, Sautens und Umhausen zur Abholung bereit. Schön wäre eine symbolische Arbeitsabgeltung.