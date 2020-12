Rund um die TSD ist nun wieder Rechnungshof am Zug

In Bezug auf die TSD sei die Einführung einer Doppelspitze an der Führung vorteilhaft. Es brauche ein starkes Management und eine laufende Verbesserung der internen Kommunikation. „Auch Konzepte für weitere mögliche Flüchtlingsbewegungen müssen hinterlegt und freie Unterkünfte klar aufgelistet werden“, schließt Mattle. Dass die Opposition kritisch auf seinen Bericht reagiert, liege in der Natur der Sache.