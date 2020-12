Zu wenig Lohn: Arbeiter demolierten iPhone-Fabrik

Wie indische Medien berichten, kam es in dem Werk vor den Toren der 10-Millionen-Stadt Bangalore vor einigen Tagen am Ende der Nachtschicht zur Revolte. Die „Times of India“ schreibt: „Ein Großteil der fast 2000 Arbeiter, die nach ihrer Nachtschicht die Fabrik verließen, randalierte und zerstörte Möbel und Montagemaschinen des Unternehmens. Sie versuchten sogar, Fahrzeuge anzuzünden.“