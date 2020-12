Gefängnismeuterei in Thüringen: Mehrere Verletzte

Bei Unruhen in einer Justizvollzugsanstalt im deutschen Bundesland Thüringen sind mehrere Insassen verletzt worden. In einer Zelle sowie im Innenhof des Gefängnisses in Untermaßfeld hätten mehrere Gefangene am späten Dienstagabend laut Polizei die Aufforderungen der Wärter missachtet. In der Zelle kam es demnach zu Rauchentwicklung, zwei Männer erlitten dabei Rauchgasvergiftungen. Ein weiterer Gefangener sei leicht verletzt worden, als er von Beamten festgesetzt wurde.