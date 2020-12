Christian Hengl: Der „Testpionier“ von Kitz

Den ersten Corona- Lockdown im Frühjahr und wie er diesen in Kitzbühel erlebte, beschreibt Internist Christian Hengl folgendermaßen: „Das Arbeiten war erschwert und die Menschen hatten Angst.“ Aber auch für die in Tirol niedergelassenen Ärzte waren es Zeiten der Bewährung, in welchen sie improvisieren mussten, da es an den notwendigen Schutzbekleidungen, Masken und Desinfektionsmitteln mangelte. „Es war einfach eine angespannte Situation“, fasst der Mediziner das Erlebte in seiner Arbeit für diese Zeit kurz und bündig zusammen.