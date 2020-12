Herzogin Meghan investiert in Hafermilch-Start-up

„Produkt, das ich persönlich liebe“

„Diese Investition dient der Unterstützung einer leidenschaftlichen Unternehmerin, die neben ihrem Geschäft den Aufbau einer Community priorisiert“, sagt Meghan laut „People“-Magazin zu ihrer Entscheidung, Clevr Blends, wie die Marke heißt, zu unterstützen. „Ich bin stolz darauf, in Hannahs Engagement für die Beschaffung ethischer Zutaten und die Schaffung eines Produkts zu investieren, das ich persönlich liebe und das einen ganzheitlichen Wellness-Ansatz verfolgt. Ich glaube an sie und ich glaube an ihre Gesellschaft“, so die Neo-Geschäftsfrau.