„Afra“- Rekordsumme für in Not geratene Frauen

16 Mal bereits füllten sich die Privaträumlichkeiten der Wildermieminger Steindruckerei „Stecher & Stecher“ in der ersten Dezemberhälfte bis zum hintersten Winkel. Die „Dankesfeier“ für die Afra-Benefizaktion für in Not geratene Frauen ist mittlerweile zur Tradition geworden. Doch der Virus kappte auch diese Serie. So verkündeten Günther und Annaliese Stecher gestern im kleinen Rahmen allerdings eine große Summe: 52.000 Euro, die zur Hälfte an das Tiroler Frauenhaus und an den Verein „Frauen helfen Frauen“ gehen, das ist Rekord. Schon 2019 wurde ein schöner Rekord verkündet: Eine halbe Million Euro kamen insgesamt in 16 Jahren Charity zusammen!