Freund bei Suizid geholfen - zurechnungsfähig

Zusätzlich Brisanz

Damit bekommt aber auch das Verfahren gegen Christoph H. in Linz eine zusätzliche Brisanz. Ein psychiatrisches Gutachten hat den Linzer gerade für zurechnungsfähig erklärt. „Obwohl mein Mandant schon mehrmals wegen psychischer Probleme stationär behandelt wurde und in Frühpension ist“, so Verteidiger Andreas Mauhart.