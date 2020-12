Welser Brandstifter-Duo legte ein Geständnis ab

Rund 20.000 Euro Sachschaden hatte der heimtückische Brandanschlag am Sonntag auf die Christkindl-Hütte in der Welser Innenstadt verursacht. Das Entsetzen bei vielen Kindern und Eltern war groß - vor allem, weil das Feuer den einzigen Briefkasten zerstört hatte, in den Zettel mit Weihnachtswünschen eingeworfen werden konnten. Das ist höchst beliebt: Denn jedes Kind erhält in Folge vom Christkind ein Schreiben in einem goldenen Kuvert. In Windeseile organisierten die Stadtverantwortlichen daher Ersatz für Hütte und Briefkasten - beides ist inzwischen aufgestellt.